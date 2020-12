Ungheria: deputato Boldog (Fidesz) accusato di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura inquirente ungherese ha formalizzato un'accusa di corruzione contro il deputato Istvan Boldog, membro di Fidesz. Lo comunica l'agenzia di stampa "Mti". L'Assemblea nazionale ungherese ha già sospeso l'immunità di Boldog su richiesta della procura e il deputato è già stato ascoltato come sospettato, negando ogni responsabilità. Boldog e una serie di presunti complici sono accusati di aver avuto un'ingerenza in una serie di gare per accedere a fondi Ue per lo sviluppo regionale e di aver ottenuto dagli appaltanti da loro favoriti tangenti per un valore di 20 milioni di fiorini (56 mila euro) nel maggio del 2019. In totale le persone coinvolte sono nove. (Vap)