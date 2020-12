Bulgaria: Covid, Sofia introduce il divieto d'ingresso dal Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria ha introdotto oggi il divieto di ingresso nel territorio nazionale per tutti gli arrivi dal Regno Unito. Il divieto sarà in vigore a partire da oggi fino al 31 gennaio 2021, secondo quanto riferisce una nota del ministero della Salute bulgaro. Tutti i voli in arrivo dal Regno Unito sono stati sospesi fino al 31 gennaio. Il divieto non si applica ai cittadini bulgari e alle persone con uno status di residenza permanente, a lungo termine o continuativa in Bulgaria e ai loro familiari. All'ingresso in Bulgaria questi cittadini saranno soggetti a una quarantena di 10 giorni nelle loro abitazioni o in un altro luogo di alloggio da loro indicato. La misura è dovuta alla scoperta di un nuovo ceppo di coronavirus nel territorio del Regno Unito. La decisione sulle nuove restrizioni di viaggio è stata presa ieri sera nel corso di una riunione di emergenza a cui hanno preso parte il premier Bojko Borisov, la ministra degli Esteri Ekaterina Zaharieva, il ministro dei Trasporti Rosen Zeljazkov e il ministro della Salute Kostadin Atanasov. I passeggeri atterrati in Bulgaria con gli ultimi tre voli dal Regno Unito sono stati messi in quarantena. In via eccezionale, questi voli sono stati autorizzati ad atterrare il 21 dicembre. (Seb)