Covid: Tajani (FI) su variante, controlli anche su voli indiretti, navi, treni e auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora quello che conta è il coordinamento" con riferimento alla notizia di una nuova variante del Covid-19. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, al Tgcom. "Ma non basta il controllo dei voli diretti, bisogna controllare anche i passeggeri dei voli indiretti. Non rifacciamo gli stessi errori fatti con la Cina", ha aggiunto. I controlli devono valere "anche per le navi, per i treni e, a campione, sulle auto ai passaggi alle frontiere a partire da quelle con targa britannica", ha concluso Tajani. (Rin)