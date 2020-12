Abruzzo: festival Onda d'innovazione, occasione per promuovere cittadinanza attiva e startup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Innovazione, creatività, idee, responsabilità e merito sono i valori a cui si è ispirata l’iniziativa "Onda di innovazione". "Obiettivo di questo festival diffuso sul territorio - spiega una nota dei promotori - è stato quello di costruire un percorso, articolato su più appuntamenti, spalmati nell’arco dell'anno, in grado di veicolare, presso un pubblico sempre più vasto, la possibilità di conoscere meglio le possibilità, le opportunità e gli strumenti necessari per dare vita ai propri progetti imprenditoriali ed esistenziali. In particolare, l'intento è stato quello di dar vita a una ‘rete di spazi di lavoro condiviso’ a vantaggio dell’auto-imprenditorialità. Questi spazi comuni sono luoghi dove le persone si ritrovano per lavorare, sperimentare, imparare in una logica di condivisione e di contaminazione tra vita e lavoro, cliente e fornitore, imprenditore e apprendista. Quest’anno, causa covid, come i principali festival, l’appuntamento conclusivo della manifestazione si trasferisce online: i diversi appuntamenti sono trasmessi online (a partire dal profilo Facebook di L’Aquila che rinasce per poi essere rilanciato sui profili di tutti i partner) e diverse pillole anche sui canali analogici. Le tre giornate del 18, 19 e 20 dicembre sono state l'occasione per parlare di innovazione sociale, cittadinanza attiva e startup e fare il punto sulle tante iniziative in cantiere per il prossimo anno. I numeri hanno premiato questa soluzione: 10mila contatti con una permanenza media sui canali molto alta; inoltre i diversi panel hanno avuto la capacità di generare decine di tweet e di condivisioni social. L’iniziativa è stata organizzata da L’Aquila che rinasce, assieme alla presidenza del Consiglio regionale, al Comune dell’Aquila, ai Giovani di Confindustria, a Startup L’Aquila, e con una costante collaborazione con tante associazioni come Rosso d’Aquila, Uomini d’Arme, Mellon, Distretto88, Ludobus, Bambini di ieri e di oggi, Bandierai dei 4 Quarti, Dentro le Mura". (segue) (Ren)