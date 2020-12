Abruzzo: festival Onda d'innovazione, occasione per promuovere cittadinanza attiva e startup (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è trattato di una collaborazione - prosegue la nota - che ha permesso di accompagnare Onda d'innovazione con laboratori, seminari e momenti ludico-ricreativi, nel pieno rispetto delle norme covid e in modalità innovativa. In particolare, tra i contenuti, è stata evidenziata, per quanto riguarda la ricostruzione, la duplice sfida della digitalizzazione e della semplificazione. Inoltre, si è sottolineato l'importanza delle discipline Stem perché è in queste 4 materie: Science, Technology, Engeneering e Maths, che si annidano le maggiori opportunità lavorative del futuro. Tra 10 anni il mondo del lavoro si arricchirà di professioni per le quali oggi non esiste neanche un nome. E affinché, ancora una volta, le donne non restino escluse è necessario promuovere azioni concrete per aumentare il loro interesse e la loro presenza in questi settori, al fine di ridurre un gender gap che in queste discipline è ancora troppo alto. La 3 giorni è stata anche l'occasione per parlare di linguaggio inclusivo, legato soprattutto alla declinazione al femminile dei ruoli. Un tema fondamentale per dare il giusto riconoscimento al lavoro e al ruolo delle donne nella nostra società". Il sindaco Biondi, commentando l'evento ha affermato: "Sono davvero molti i fermenti culturali della nostra città, voglio complimentarmi con i ragazzi di 'L'Aquila che Rinasce' che ci hanno proposto una tre giorni con contenuti di alto livello, fruibili in modalità innovativa". (Ren)