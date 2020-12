Roma: Guadagno (M5s), restituiamo al quartiere l'ex Auditorium Albergotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’ex Auditorium Albergotti non resterà un’opera fantasma. Lo restituiremo al quartiere e corrisponderà alla volontà e alle esigenze di coloro che lo vivranno", lo scrive su Facebook Eleonora Guadagno, presidente della VI commissione Capitolina Cultura, Lavoro, Politiche Giovanili e vice presidente della commissione Capitolina Turismo Moda Relazioni Internazionali. "Sarà uno spazio polivalente, che potrà ospitare attività di vario tipo, da quelle sportive, a quelle didattiche, fino a quelle culturali. La storia di questo edificio mai completato parte nel 2003 e si interrompe bruscamente con un incendio nel 2016. Una volta definita la quantificazione del danno da parte del tribunale civile di Roma, nel Municipio XIII è stato avviato un percorso partecipativo - spiega -. Abbiamo chiesto ai cittadini a quali attività e funzioni avrebbero voluto destinarlo, in modo realizzare un progetto che realmente andasse incontro alle loro esigenze. E il progetto, la cui realizzazione è stata affidata con bando di gara, sta per essere consegnato", conclude. (Rer)