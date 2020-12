Milano 2021: bussolati (Pd), mentre centro destra in confusione impegno di Sala è una certezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre il centro destra è in confusione l'impegno del Partito Democratico e di Sala per la città è una certezza. Aver affermato di restare a combattere le proprie battaglie in consiglio comunale, qualunque sarà l'esito delle elezioni comunali milanesi, è l'ennesima dimostrazione del senso di responsabilità e dell'impegno del sindaco Sala e del Partito Democratico di Milano, impegno che risulta ancora più significativo in un momento di grave crisi ed è tanto più evidente se confrontato con lo stato del Centro destra". Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Pietro Bussolati. "La coalizione di Salvini e Fontana - prosegue il consigliere dem - brancola in uno stato confusionale che dimostra ogni giorno nel governo della Regione. Non riesce a fare altro che addossare ogni responsabilità delle proprie mancanze al governo nazionale e non mostra alcuna visione del futuro né della Regione né tanto meno di Milano. Credo che le differenze per i milanesi siano già chiare".(Cm)