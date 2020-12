Russia: Navalnyj pubblica conversazione con suo presunto avvelenatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista dell'opposizione russa Aleksej Navalnyj ha pubblicato con il portale "The Insider" la trascrizione e il video di una conversazione avuta con uno dei suoi presunti avvelenatori, Konstantin Kudrjavtsev. Nella telefonata l'agente del Servizio di sicurezza federale (Fsb) ha creduto di parlare con l'assistente del segretario al Consiglio di sicurezza, Nikolaj Patrushev, mentre in realtà si trattava dello stesso Navalnyj. L'oppositore ha chiesto a Kudrjavstev di chiarire cosa fosse "andato storto" nel tentativo di avvelenamento, avvenuto nella città di Tomsk. L'agente dell'Fsb dichiarato che le azioni dei piloti e l'atropina somministrata in ambulanza hanno salvato la vita a Navalnyj, chiarendo che il veleno è stato applicato ai suoi indumenti. Nella conversazione, Kudrjavtsev ha definito ben pianificata l'operazione ed ha spiegato il suo fallimento con le coincidenze del caso. Si è detto sicuro che Navalnyj non sarebbe sopravvissuto se il pilota non avesse fatto un atterraggio di emergenza a Omsk, e i medici dell'ambulanza non gli avessero iniettato un antidoto. (segue) (Rum)