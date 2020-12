Sicurezza: 20 arrestati e 140 denunciati nelle stazioni italiane dalla Polfer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venti arrestati, 140 indagati e 69.575 persone identificate: è questo il bilancio dei controlli nell’ultima settimana della polizia ferroviaria. 5.009 le pattuglie impegnate in stazione e 682 a bordo di 1.392 treni. 310 servizi antiborseggio e 152 le sanzioni elevate. 28 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità; 27 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare. Controlli che sono stati intensificati, per il rispetto delle norme anti Covid, durante il weekend, in previsione di un massiccio esodo di viaggiatori in vista delle festività natalizie. Le operazioni si sono svolte con regolarità e senza rilevare alcuna criticità.(Ren)