Carceri: Campidoglio, i progetti di Roma Capitale ignorati anche dai Garanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualche giorno fa si è tenuto un convegno sul tema "Il carcere e la città: fronteggiare l'emergenza e costruire il futuro" promosso dal Pd Roma insieme con il Circolo Giustizia romano. "Tanti gli ospiti relatori tra cui esponenti del mondo politico e i Garanti nazionale e regionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Come si legge anche sul profilo facebook di una delle organizzatrici si è trattato di un convegno politico. Preme tuttavia ricordare - si legge in una nota del Campidoglio - che il ruolo di Garante comporta l'osservanza di una serie di vincoli istituzionali, quale per esempio quella di non esporsi in comizi politici. Risulta pertanto dissonante la partecipazione dei due Garanti a questa iniziativa puramente politica e volta alla costruzione di programmi elettorali in vista delle prossime elezioni. Rispetto al convegno stesso inoltre, reso pubblico successivamente a mezzo social e in cui è stato rivolto un vero e proprio attacco all'ente locale Roma Capitale e al lavoro che in questi anni è stato costruito proprio in funzione del reinserimento sociale dei detenuti, preme invece dare l'esatta consistenza di quanto è stato realizzato, come si evince anche dalla Relazione che annualmente la Garante Gabriella Stramaccioni presenta in Assemblea capitolina". (segue) (Com)