Carceri: Campidoglio, i progetti di Roma Capitale ignorati anche dai Garanti (2)

- A ragione di una corretta ed esaustiva informazione si elencano in maniera sintetica una serie di attività svolte da Roma Capitale in favore della popolazione detenuta. "Progetti di pubblica utilità. Complessivamente solo a Roma sono stati interessati 130 detenuti tra attività di manutenzione del verde pubblico (che ha coinvolto aree verdi di tutti i Municipi di Roma Capitale, le Ville storiche della città e la Pineta di Castel Fusano, oltre ad essere stati anche impiegati per alcuni grandi eventi nella città come la Formula E all'Eur o il Concorso Ippico di Piazza di Siena a Villa Borghese) e piccoli lavori di manutenzione stradale. Altri 50 detenuti andranno a breve a rafforzare la squadra di operatori giardinieri. Rientrano nei progetti di pubblica utilità anche quei progetti che vengono svolti all'esterno senza entrare in carcere e che hanno interessato finora 600 persone.Borse lavoro, 25 attivate e altre 50 in attivazione nel 2021. Un progetto speciale che coinvolge detenuti a fine pena ed ex detenuti in un percorso di reinserimento socio-professionale costituito dai tirocini retribuiti, coinvolti per esempio nella produzione di prodotti alimentari, conserve e marmellate fatti con eccedenze di alimenti. Servizio Anagrafico all'interno degli Istituti. Da un paio di mesi è stato attivato il Servizio Anagrafico che prevede la possibilità di autenticazione firme e carte di identità direttamente all'interno degli istituti. Si tratta di un progetto pilota che viene svolto per la prima volta all'interno delle carceri romane e che potrà essere replicato in tutta Italia. Case di accoglienza in favore della popolazione detenuta raddoppiate da 2 a 4. La Casa di Leda, la Casa Famiglia che ospita mamme detenute e i loro figli in un edificio confiscato alla criminalità organizzata nel cuore dell'Eur, è attualmente interessata da un bando per l'affidamento della nuova gestione. Il servizio di assistenza è promosso da Roma Capitale con il sostegno congiunto di Regione Lazio e Asilo Savoia". (segue) (Com)