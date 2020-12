Carceri: Campidoglio, i progetti di Roma Capitale ignorati anche dai Garanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sorprende davvero la leggerezza con cui è stata trattata questa vicenda che presenta, invece, degli elementi importanti inaccettabili sia da un punto di vista etico che istituzionale e sorprende quindi la partecipazione dei due Garanti Regionale e Nazionale che, inoltre, in alcun modo si sono espressi contro l'attacco alle attività svolte a tutela della realtà dei fatti e di quanto portato avanti invece in questi anni dall'ente locale. Il grande e proficuo lavoro della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale Gabriella Stramaccioni è un esempio di gestione fruttuosa fatta di continui confronti sul campo e azioni volte al benessere della popolazione carceraria. L'attacco che è stato fatto sul lavoro svolto a Roma è strumentale e non trova riscontro con la realtà", dichiara l'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini con delega ai rapporti con la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale Daniele Frongia. (Com)