Legge Bilancio: Currò (M5s), potenziato bonus mobili, sostegno a investimenti ed efficienza energetica

- Il vicepresidente della commissione Finanze della Camera Giovanni Currò, del Movimento cinque stelle, dichiara: "Con un emendamento alla manovra sottoscritto anche dal M5s abbiamo alzato da 10.000 a 16.000 la spesa detraibile al 50 per cento per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, nel caso di immobile soggetto a ristrutturazione. Andiamo così a potenziare - continua il parlamentare in una nota - uno dei tanti incentivi che favoriscono gli investimenti delle famiglie sulla casa di proprietà, centrando contemporaneamente due obiettivi: la ripresa della domanda interna e l'efficientamento energetico". (Com)