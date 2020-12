Moldova: Parlamento, 23 dicembre voto su mozione di sfiducia contro governo Chicu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Moldova si riunirà in seduta straordinaria per esaminare la mozione di sfiducia contro il governo guidato dal socialista Ion Chicu mercoledì 23 dicembre. L'annuncio è stato fatto oggi dal presidente in carica, Igor Dodon, citato dall'agenzia di stampa moldava "Deschide.md". La mozione di sfiducia contro il governo Chicu è stata presentata dai deputati del Partito azione e solidarietà (Pas), dalla Piattaforma dignità e verità e dal Partito democratico (Pdm). Dodon ha anche detto che un'altra seduta speciale del Parlamento si terrà giovedì 24 dicembre alle ore 12:00 (ore locali), quando la presidente eletta Maia Sandu presterà il giuramento come capo dello Stato. Il presidente in carica ha anche annunciato che il 23 dicembre pronuncerà un discorso ai cittadini nel suo ultimo giorno di mandato. (Moc)