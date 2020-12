Covid: Tajani (FI), bene via libera Ema, personaggi pubblici si vaccinino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il via libera dell'Ema al vaccino Pfizer è un "fatto molto positivo, è un colpo mortale che assestiamo al nemico coronavirus, ma siamo solo all'inizio". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, al Tgcom. "Dobbiamo essere tutti impegnati, sarò il primo a vaccinarmi quando sarà mio turno. Ogni personaggio pubblico deve vaccinarsi per far capire che è importante contrastare coronavirus", ha aggiunto Tajani. (Rin)