© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d'Italia alla Camera Marco Silvestroni, capogruppo in commissione Trasporti a Montecitorio, sottolinea che "l'Inps di Tridico non eroga a tutti i lavoratori del comparto aereo i soldi del loro fondo. Sono andato sotto alla sede centrale dell'Inps - conclude il parlamentare in una nota - per sostenere un loro diritto che dopo sei mesi ancora non è stato garantito". (Com)