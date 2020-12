Energia: Enel green power connette alla rete due parchi eolici negli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio delle operazioni per l'ampliamento del sito di Cimarron Bend, la cui costruzione è iniziata nel secondo trimestre del 2020, consolida ulteriormente lo status di Enel Green Power quale maggiore operatore eolico in Kansas per capacità gestita. Si prevede che l'impianto, che ha una capacità complessiva di 599 MW, produca oltre 2,7 TWh l'anno, che permettono di evitare circa 1,7 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Enel venderà l'energia prodotta dal sito attraverso un accordo di fornitura (Ppa, dall’inglese Power Purchase Agreement) da 150 MW con Evergy, una utility di proprietà di investitori con sede a Kansas City (Missouri) e un Ppa da 30 MW con la Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission (MJMEUC), un'agenzia di azione congiunta (joint action agency) della Missouri Public Utility Alliance (Mpua). Il sito di White Cloud, la cui costruzione è iniziata nell'estate 2019, dovrebbe generare circa 950 GWh l'anno, evitando l'emissione di oltre 621.000 tonnellate di CO2 l'anno. Enel Green Power North America ha firmato un Ppa con Associated Electric Cooperative Inc. (Aeci) in virtù del quale la cooperativa per l'elettricità con sede a Springfield (Missouri) acquisterà l'intera energia prodotta dall'impianto. In Missouri, Enel gestisce anche il parco eolico da 300 MW di Rock Creek nella contea di Atchison che venda la totalità dell'energia prodotta a Evergy. (segue) (Com)