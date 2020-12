Energia: Enel green power connette alla rete due parchi eolici negli Stati Uniti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di costruzione degli impianti di Cimarron Bend e White Cloud segue il modello di Enel Green Power “Sustainable Construction Site”, una raccolta di buone pratiche volte a minimizzare l'impatto della costruzione dell'impianto sull'ambiente. Il team responsabile per la costruzione di Cimarron Bend ha adottato un programma di riciclaggio e intende donare forniture per ufficio e attrezzature alle scuole locali che ne hanno bisogno, al fine di estendere la durata di vita utile dei prodotti oltre a evitare che finiscano in discarica. L'edificio per il funzionamento e la manutenzione (O&M) di White Cloud consiste in uno spazio ristrutturato e riutilizzato, un approccio adottato per ridurre i costi e l'impatto ambientale della costruzione di nuovi edifici O&M. Nelle fasi finali della costruzione, Enel ha monitorato da vicino la diffusione della nascente pandemia di Covid-19 adottando misure per proteggere la salute dei propri lavoratori e della comunità. Nel rispetto delle indicazioni delle autorità pubbliche, l’azienda ha attuato rigorose linee guida in materia di spostamenti e potenziato le misure igienico-sanitarie, mentre i team hanno adottato abitudini di lavoro sicure e implementato direttive per il distanziamento fisico. Inoltre, Enel North America ha annunciato oltre 1,3 milioni di dollari Usa di contributi destinati a interventi di sostegno negli Stati Uniti e in Canada. Enel Green Power ha in costruzione tre progetti negli Stati Uniti: il parco eolico Aurora da 299 MW in North Dakota e due progetti solare + storage in Texas: Lily da 181 MW e Azure Sky da 284 MW. Nell'ambito del piano strategico triennale del Gruppo Enel annunciato a novembre, la società prevede di connettere in rete ulteriori 3 GW di capacità rinnovabile in Nord America entro il 2023. (Com)