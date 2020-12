Covid: Ema, nessuna evidenza che vaccino non funzioni con variante virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono evidenze del fatto che il vaccino possa non essere efficace con la variante del coronavirus identificata nel Regno Unito. Lo ha detto la direttrice esecutiva dell'Agenza europea del farmaco (Ema), Emer Cooke, nell'annunciare il via libera dell'Ema al vaccino targato Biontech Pfizer. "Al momento non ci sono evidenze del fatto che il vaccino possa non funzionare sulla nuova variante del Coronavirus", ha detto. "Nel frattempo dobbiamo fare del nostro meglio per evitare la diffusione del virus", indossare la mascherina, lavarci le mani, mantenere la distanza. I vaccini da soli "non ci permetteranno di tornare alla vita normale, ma l'autorizzazione di oggi è un passo importante nella giusta direzione e l'indicazione che il 2021 può essere più luminoso del 2020", ha aggiunto Cooke. (Beb)