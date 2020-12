Usa: Mnuchin, fondi per sostegno all'economia potrebbero essere sbloccati la prossima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo lega nuove misure di sostegno economico per 900 miliardi di dollari al piano di rifinanziamento delle attività ordinarie del governo federale sino al prossimo primo ottobre, per un importo di altri 1,400 miliardi di dollari. "Possiamo finalmente riferire quel che la nostra Nazione ha atteso a lungo: è in arrivo altro aiuto", ha dichiarato il leader dei Repubblicani al Senato, Mitch McConnell. "I quattro leader del Senato e della Camera, in consultazione con le commissioni, hanno finalizzato un accordo. Si tratta di un altro grande pacchetto di aiuti per il popolo americano", ha dichiarato McConnell. La Casa Bianca ha già segnalato di essere pronta a firmare l'accordo. L'ultimo pacchetto di misure di sostegno all'economia Usa colpita dal coronavirus risale allo scorso aprile, nonostante il forte aumento dei contagi e dei ricoveri ospedalieri negli ultimi mesi. (segue) (Nys)