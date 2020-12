Albania: Covid, sospesi tutti i voli con il Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania ha annunciato la sospensione di tutti i voli con il Regno Unito, a partire dal 22 dicembre, nel tentativo di impedire la diffusione della nuova variante del Covid-19 individuata nell'Inghilterra sud orientale. Lo ha annunciato la ministra della Sanità albanese, Ogerta Manastirliu, parlando ai giornalisti. Al contempo i cittadini in arrivo dal Regno Unito saranno sottoposti ad un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni in Albania. "Si tratta di una restrizione provvisoria per impedire per quanto possibile l'insorgere della nuova variante", ha chiarito la ministra. (Alt)