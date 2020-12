Legge Bilancio: Mandelli, da Forza Italia concretezza su professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Andrea Mandelli, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio alla Camera e responsabile del partito per i rapporti con le professioni, afferma: "Nel solco della nostra identità liberale e della strada tracciata dal presidente Berlusconi, grazie a Forza Italia la manovra di bilancio ha acquistato forza e concretezza soprattutto sul fronte del sostegno al mondo dei professionisti e degli autonomi. L'impegno nostro e del centrodestra - prosegue il parlamentare in una nota - ha portato, tra le altre cose, all'istituzione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale in favore dei professionisti, un vero e proprio ammortizzatore sociale in grado di garantire un'indennità mensile ai lavoratori autonomi. È stato inoltre stanziato 1 miliardo per il 2021 per l'esonero dei professionisti dal pagamento dei contributi previdenziali. Una serie di interventi importanti - conclude l'esponente di FI -, volti a ridurre la distanza sociale tra garantiti e non, vero dramma di questa crisi". (Com)