Speciale scuola: Regno Unito, restrizioni anti-Covid dietro aumento minori arrestati da antiterrorismo

- Secondo quanto riporta l'unità della polizia antiterrorismo britannica che tiene sotto controllo potenziali radicalizzazioni religiose o politiche online (Counter-Terrorism Internet Referral Unit - Ctiru), la crescita nel numero di minori arrestati per reati connessi al terrorismo nel Regno Unito sarebbe spiegabile a causa delle pesanti restrizioni imposte quest'anno dall'inizio della pandemia. Il numero di minori arrestati per tali reati è di 17 tra gennaio e settembre 2020, comparato agli 11 dello stesso periodo nel 2019, a fronte di oltre 3 mila segnalazioni. Secondo gli esperti dell'antiterrorismo, rimanere per più tempo a casa e socializzare di meno con altre persone dal vivo sarebbe alla base dell'aumentato numero di segnalazioni per comportamenti radicali e considerati "a rischio terroristico", soprattutto tra minori. Tuttavia, il "tipo" di radicalizzazione che avviene oggi sarebbe "molto variegato", sia in termini di genere che di background etnico e culturale: "alcuni vanno molto bene a scuola, altri no; alcuni vengono da famiglie impoverite, altri da famiglie decisamente benestanti", scrive "The Guardian", "sono figli, figlie, fratelli e amici, magari i vostri, anche se non vi fa piacere pensarlo". Secondo la Ctiru, la pandemia starebbe quindi favorendo la diffusione di idee radicali e possibilmente violente tra teenager con magari sottostanti vulnerabilità o magari disturbi e debolezze mentali, che potrebbero spingerli verso materiali più estremi. (Rel)