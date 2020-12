Speciale scuola: Nigeria, liberati altri 84 studenti rapiti nello Stato di Katsina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dello Stato di Katsina, nel nord della Nigeria, ha tratto in salvo almeno 84 studenti che erano stati rapiti sabato scorso da uomini armati mentre tornavano a casa nel villaggio di Mahuta dopo aver preso parte a una cerimonia religiosa. In una dichiarazione in seguito agli ultimi rapimenti, la polizia dello Stato di Katsina ha affermato che almeno 80 dei rapiti erano studenti di una scuola islamica chiamata Hizburrahim Islamiyya e che i rapitori armati hanno anche rubato 12 mucche dal vicino villaggio di Danbaure. La polizia non ha rivelato di più sulle identità degli aggressori o sulle loro motivazioni, riferendosi a loro solo come "banditi", espressione generica con cui solitamente ci si riferisce ai pastori fulani, gruppi di vigilanti armati legati ai militanti islamisti in fuga dall'insurrezione nel nord-est. I bambini sono stati rilasciati a seguito di uno scontro a fuoco tra rapitori, forze di sicurezza e vigilantes locali. È il secondo rapimento di massa avvenuto nello Stato di Katsina negli ultimi otto giorni: venerdì scorso le autorità nigeriane hanno infatti annunciato il rilascio di 344 scolari rapiti sei giorni prima dal loro collegio nella città di Kankara. La maggior parte dei rapimenti da parte dei "banditi" vengono eseguiti a scopo di estorsione. (Res)