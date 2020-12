Regno Unito: condannati due uomini per morte di 39 migranti vietnamiti lasciati senza aria in un container lo scorso anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini sono stati condannati per l'uccisione di 39 migranti, che furono trovati all'interno di un container lo scorso anno nell'Essex, in Regno Unito. Eamonn Harrison e Gheorghe Nica, di origine romena, sono stati condannati per aver lasciato che le "intollerabili temperature" all'interno del container (40 gradi) e i livelli di anidride carbonica generati dalla respirazione degli stessi migranti di fatto li uccidessero nell'ottobre dello scorso anno, mentre cercavano di entrare illegalmente nel Regno Unito nel retro di un autotreno, in un container. La corte ha appreso che ognuno dei migranti vietnamiti aveva pagato circa 15 mila euro per essere trasportato clandestinamente nel Paese, di come essi abbiano per ore disperatamente cercato di segnalare al conducente o chiunque altro fosse all'esterno della propria presenza e delle proprie condizioni. La corte ha inoltre appreso che l'unità frigorifera, che avrebbe dovuto aiutare a mantenere la temperatura entro livelli accettabili, era stata spenta dallo stesso conducente. I due sono stati condannati in seguito alla condanna di altri due uomini, tra cui il conducente dell'autotreno, che avevano precedentemente ammesso le proprie responsabilità. (Rel)