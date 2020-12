Lombardia: rimborso Tari e servizi integrativi scolastici, fondo da 21,6 milioni di euro per le famiglie lombarde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già questa primavera, a ridosso della prima fase pandemica - ha proseguito l'assessore Piani - abbiamo messo in campo una misura straordinaria denominata 'Pacchetto famiglia', ponendo in essere risorse per oltre 20 milioni di euro, per la concessione di un contributo fino a 500 euro per far fronte alle spese del pagamento del mutuo prima casa o per la didattica on line dei figli, di cui hanno beneficiato 38 mila famiglie. Con l'attuale fondo famiglia, le risorse complessivamente stanziate superano i 50 milioni di euro. Un intervento mai avviato in precedenza per entità di finanziamento e senza paragoni a livello nazionale". "Siamo soddisfatti di poter mettere in campo nuovamente un sostegno che speriamo dia un po' di respiro a tutti quei nuclei provati dalle difficoltà. In particolare - ha aggiunto Silvia Piani - una delle due linee di sostegno, si concentra sull'infanzia perché l'emergenza sanitaria ha aggravato le responsabilità genitoriali e può avere un grave impatto sulla vita dei più piccoli, anche a causa della sospensione o della limitata disponibilità di strutture e servizi per l'infanzia e quindi delle ridotte opportunità di socialità nell'ambito dei legami sia parentali che sociali" (Com)