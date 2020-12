Ungheria: raggiunto un accordo con la Norvegia sulle risorse del fondo Eea and Norway Grants

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ha trovato un accordo con la Norvegia per l'uso delle risorse del fondo internazionale Eea and Norway Grants. Lo comunica il portale "Hvg", riprendendo un messaggio via Twitter dell'ambasciata norvegese a Budapest. L'intesa è stata firmata oggi dall'ambasciatrice norvegese Trine Skymoen e dal sottosegretario allo Sviluppo regionale ungherese Imre Agosthazy. L'ammontare dei sussidi di cui si parla è di 214,6 milioni di euro. L'Ungheria è sulla carta il terzo maggiore beneficiario delle risorse del fondo, ma il suo governo pretende di decidere a chi debbano essere destinati i sussidi rivolti alle organizzazioni non governative. L'accordo raggiunto garantisce finanziamenti alle ong e maggiore sostegno finanziario alle iniziative energetiche, di lotta al cambiamento climatico e di innovazione. Prioritari sono anche i progetti che riguardano lo sviluppo regionale e locale e l'integrazione sociale della popolazione rom. La Norvegia pone però come condizione essenziale che a decidere dei soldi destinati alle ong sia un manager indipendente e se Budapest dovesse opporsi non riceverà denaro, anche se indirizzato ad altri progetti. Il fondo Eea Grants and Norway Grants rappresenta il contributo di Islanda, Liechtenstein e Norvegia all'appianamento delle disparità economiche e sociali e al rafforzamento delle relazioni bilaterali con 15 Paesi membri dell'Unione europea nelle aree dell'Europa centrale e meridionale e nei Balcani. (Vap)