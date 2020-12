Covid: Di Maio, italiani all’estero protagonisti della ripresa del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2020 ha stato un “periodo difficile” che è stato affrontato “con coraggio e forza” dagli italiani all’estero, ma il 2021 vedrà i nostri connazionali oltreconfine “protagonisti della ripresa del Paese”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un videomessaggio rivolto a tutti ai connazionali italiani presenti all’estero, secondo quanto riferisce una nota della Farnesina. “Grazie per aver resistito; grazie per aver tenuto alti nel mondo i nostri valori; grazie per aver mostrato un inesauribile dinamismo economico; grazie per le tante iniziative sociali, culturali e di solidarietà che avete continuato a realizzare pur in contesto complesso come quello attuale”, ha detto Di Maio. “Dobbiamo affrontare il nuovo anno con questo spirito di apertura e di aiuto, nella consapevolezza che solo tutti insieme supereremo questa sfida”, ha detto il titolare della Farnesina, ricordando che il 2021 vedrà l’Italia protagonista sulla scena internazionale, con la presidenza G20. “L’Italia avrà la possibilità concreta di incidere sulle sfide globali e continueremo a promuovere una risposta multilaterale alla pandemia e l’accesso universale ai vaccini”, ha detto Di Maio, confermando il “forte e personale impegno affinché gli italiani all’estero possano essere protagonisti della ripresa del Paese”. Il governo, ha concluso il capo della diplomazia italiana, “è impegnato ad attuare un’importante stagione di crescita economica, che ci auguriamo offrirà nuove opportunità agli italiani in Italia e a quelli all’estero. In questa prospettiva, per dare vita alle riforme strutturali di cui l’Italia ha bisogno, guardiamo anche all’esperienza che tutti voi avete acquisito all’estero”. (Com)