Russia: centro Gamaleya, cooperazione con AstraZeneca apre vaccino Sputnik V a mercati internazionali

- La cooperazione nella lotta al coronavirus con AstraZeneca è molto vantaggiosa per i produttori russi di vaccini: questo consentirà loro di entrare nei mercati internazionali. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il direttore del centro di ricerche russo Gamaleya, Alexander Gintsburg. In precedenza, il centro Gamaleya, AstraZeneca, il Fondo russo per gli investimenti diretti e R-Pharm hanno firmato un memorandum di cooperazione nella lotta al coronavirus. "È certamente molto vantaggioso per i nostri produttori entrare nei mercati internazionali attraverso questa grande e rispettata holding", ha dichiarato Gunzburg. Sono in corso studi sulla combinazione dei vaccini Sputnik V e AstraZeneca nei Paesi in cui verrà prodotto questo farmaco. In Russia la combinazione dei due vaccini Sputnik V e AstraZeneca potrebbe ricevere una propria registrazione, ha affermato inoltre Guntsburg.(Rum)