Roma 2021: Bernaudo, in 100 giorni cambio nome via Togliatti, task force su permessi urbanistici

- Nei primi cento giorni, qualora fosse sindaco, "sembrerà strano che si parta dalla toponomastica ma penso che dobbiamo cambiare nome a viale Palmiro Togliatti che magari potrà diventare viale della Libertà o della Caduta del Muro di Berlino: è una delle cose da fare subito come atto simbolico". Lo ha detto in un'intervista ad "Agenzia Nova", Andrea Bernaudo, candidato a sindaco di Roma per Liberisti italiani alle elezioni amministrative del 2021. "Dopodiché – ha aggiunto – abbiamo tantissimi problemi che riguardano gli uffici urbanistici, ci sono delle richieste che pendono da tantissimi anni. Dovremo fare una task force anche con tecnici privati che magari per un periodo di tempo possano coadiuvare quelli pubblici, per liberare 3-400 mila cittadini che da anni dipendono da chissà quale santo in paradiso per avere un diritto. E poi sicuramente fare una giunta fortissima con un grande assessore al Turismo che possa rilanciare questa città e subito – ha concluso - preparare i bandi per le liberalizzazioni per esser pronti alla scadenza dei contratti di servizio a rivoluzionare Roma, anzi a liberare Roma". (Rer)