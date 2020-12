El Salvador: Covid, chiuse le frontiere a viaggiatori in arrivo da Regno Unito e Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato che a partire da domenica è proibito l'ingresso nel paese alle persone provenienti o che abbiano viaggiato in paesi nei quali si ritiene esistere un nuovo ceppo del coronavirus. "A partire da oggi è proibito l'ingresso nel nostro paese di qualsiasi persona che nel suo itinerario di volo abbia incluso il Regno Unito o il Sudafrica o che sia stato in uno di questi due paesi negli ultimi 30 giorni", ha scritto Bukele in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. La decisione segue quella adottata da altri paesi dell'America latina, tra cui Argentina, Colombia e Perù. El Salvador è stato tra gli ultimi paesi della regione a registrare un caso di coronavirus. Il presidente Bukele, fedele a uno stile molto diretto e spesso in confronto frontale con altri poteri dello Stato, ha da subito imposto misure di restrizione molto rigide ai movimenti interni e ai passaggi di frontiera. Ad oggi il paese conta 1.250 morti e 43.477 contagiati. (segue) (Mec)