Roma 2021: Bernaudo, Pd non sa che fare, Calenda zoppica, M5s ha tradito elettorato

- Nel centrosinistra, in vista delle elezioni amministrative del 2021 a Roma, "vedo da un lato una situazione nel Pd ancorata alle regole che vogliono darsi per le primarie" mentre "dall'altro lato c'è Calenda che sta cercando il Partito democratico ma mi sembra che non trovi risposta". Lo ha detto in un'intervista ad "Agenzia Nova", Andrea Bernaudo, candidato a sindaco di Roma per Liberisti italiani alle elezioni amministrative del 2021. "Mi sembra – ha aggiunto – che da parte di Calenda ci sia più una partita di riposizionamento politico nel centrosinistra, invece che una vera battaglia per Roma: non ho ancora sentito da Calenda che vuole fare. L'unica cosa che ho sentito è che secondo lui il problema delle partecipate è il management, sembra che basti cambiare i vertici delle partecipate per risolvere i problemi ma non è così. Mi sembra che Calenda zoppichi – ha sottolineato –, da un lato cerca l'appoggio del Pd, dall'altro attacca il governo. I problemi della città si risolvono con una rivoluzione liberale che non è quello che vuole fare Calenda che si è definito sia liberale che socialdemocratico insieme". Per quanto riguarda invece il M5s "ha tradito i propri elettori – ha concluso Bernaudo –, il M5s aveva detto che avrebbe fatto grandi cambiamenti ma la politica della giunta Raggi si è inserita in perfetta continuità con quello che hanno fatto gli altri, ma con minore professionalità. Penso che tanti elettori del M5s voteranno per noi". (Rer)