Riapertura del 7 gennaio, il ministero è vicino alla soluzione: ecco come funzionerà l'ingresso scaglionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riapertura delle scuole il 7 gennaio c'è un "dibattito in corso, molte Regioni hanno manifestato perplessità. Credo si vada nella direzione di una mediazione". Lo ha detto Sandra Zampa sottosegretaria alla Salute ai microfoni di "Radio24". La sottosegretaria, nel dettaglio, ha avanzato due opzioni che dovrebbero valere per tutte le Regioni del Paese. "Dovremmo riuscire ad avere una riapertura con orari sfalsati o con ingressi a turni. Ovviamente deve valere per tutti, ma i presidenti delle Regioni possono applicare misure più restrittive", ha ricordato la sottosegretaria che ha quindi osservato come anche in relazione agli ingressi, i governatori possano decidere di inasprire ulteriormente le misure.Ieri la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha chiarito che "è realistico che il 7 gennaio riaprano anche le scuole superiori. Non possiamo perdere nemmeno un'ora, non importa se è un giovedì. La scuola, tanto bistrattata in passato, deve ritrovare la sua centralità. Il governo è unito e compatto sul fatto che si riaprirà". Azzolina ha poi aggiunto che "la scuola a settembre e ottobre ha funzionato molto bene ma quando la curva contagi è cresciuta le Asl sono andate in affanno, il tracciamento del virus è saltato e quindi si è chiesto un sacrificio alle scuole superiori".In merito alla possibilità di uno slittamento ha aggiunto "se il 7 gennaio non dovessimo aprire farei una figuraccia? Non è un problema mio, è un problema del Paese. Mi gioco una partita di credibilità? Sono disposta a giocarla insieme a tutto il governo". (Rin)