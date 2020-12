Legge Bilancio: Castellone (M5s), fondamentale emendamento per stabilizzazione ricercatori precari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Movimento cinque stelle Mariolina Castellone, componente della commissione Igiene e Sanità di palazzo Madama, osserva che "l’emergenza Covid-19 ha portato alla ribalta l’importanza della ricerca medica. Il lavoro che svolgono i ricercatori è fondamentale e meritano di poterlo fare nelle condizioni migliori possibili. Va in questa direzione - prosegue la parlamentare in una nota - l’emendamento Melicchio approvato alla legge di Bilancio. Un passo fondamentale per la stabilizzazione dei ricercatori precari. Andiamo infatti ad incidere su centinaia di ricercatori rimasti esclusi dagli effetti della legge Madia stanziando 25 milioni per la loro assunzione negli enti pubblici di ricerca, tra cui tanti colleghi del Cnr. Garantiamo finalmente a questi professionisti una stabilità". (Com)