Roma 2021: Bernaudo, con centrodestra contatti, Bertolaso lo vorrei come city manager

- "I contatti con la coalizione di centrodestra ce li ho da una trentina d'anni, sono contatti fluidi e c'è molto rispetto. Adesso, vedremo quali saranno le loro scelte". Lo ha detto in un'intervista ad "Agenzia Nova", Andrea Bernaudo, candidato a sindaco di Roma per Liberisti italiani alle elezioni amministrative del 2021. Il centrodestra al momento, però, starebbe guardando principalmente alla candidatura di Guido Bertolaso. "Bertolaso ha saputo dimostrare di saper realizzare le cose che devono essere fatte – ha commentato Bernaudo –. Potrebbe essere uno straordinario city manager per qualsiasi sindaco di qualsiasi città. Oggi, però, Roma ha bisogno di una guida politica che sia improntata a una determinata visione. Bertolaso non ha mai detto di voler fare il politico. Penso che la politica non debba sempre abdicare al tecnico perché si vergogna di quello che ha fatto prima. Considero Bertolaso indispensabile per qualsiasi sindaco. Uno come lui in squadra – ha concluso – significa poter realizzare qualche progetto in tempi rapidi e lavorare con una persona straordinaria. (Rer)