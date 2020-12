Legge Bilancio: Nocerino (M5s), assegno mensile a mamme single con figli disabili risultato importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Movimento cinque stelle Simona Nocerino, componente della commissione Lavoro di palazzo Madama, sottolinea: "Con il via libera al mio emendamento sull'assegno mensile da 500 euro per le mamme single disoccupate o monoreddito con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60 per cento, diamo una risposta alle donne sole, ma anche al mondo della disabilità. Sono particolarmente orgogliosa che questo emendamento, presentato dai colleghi della Camera alla legge di Bilancio - continua la parlamentare in una nota -, sia entrato a pieno titolo nella manovra, che il Parlamento si appresta ad approvare. Ancora una volta il Movimento cinque stelle ha dato prova di grande sensibilità". (Com)