Spagna: fonti stampa, re Felipe prenderà distanze da Juan Carlos in discorso fine anno

- Il re spagnolo, Felipe VI, terrà quest'anno il tradizionale discorso di fine anno (24 dicembre) nel quale dovrebbe fare un riferimento esplicito alla situazione di suo padre, il re emerito Juan Carlos, per prendere le distanze e "rompere" con il suo predecessore. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Libertad Digital" e da altri quotidiani spagnoli l'esecutivo del premier Pedro Sanchez ha già ricevuto il testo del discorso valutandolo all'altezza delle aspettative. Un discorso frutto di un intenso dialogo che si è svolto nelle ultime ore tra il capo dello Stato e la presidenza del governo con l'obiettivo di rivitalizzare l'immagine della Corona erosa dalle presunte attività economiche e finanziarie sospette del re emerito. Nelle ultime settimane il premier, Pedro Sanchez, e diversi ministri del Psoe hanno difeso il re Felipe dai duri attacchi sferrati da Unidas Podemos, principale alleato di governo. Nei giorni scorsi la vicepremier, Carmen Calvo, aveva affermato in un'intervista televisiva a "La Sexta" che re Felipe sappia molto bene cosa pensa l'opinione pubblica e cosa chiedono i cittadini e sono assolutamente convinta che invierà un messaggio di rigore e tranquillità". Secondo indiscrezioni vicine alla Casa reale, tra Felipe e Juan Carlos è in atto una "lacerazione emotiva", una rottura totale al punto che le comunicazioni ufficiali avverrebbero solo attraverso l'avvocato dell'ex monarca.(Spm)