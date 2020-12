Romania: stasera in Parlamento firma accordo su nuova coalizione governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I socialdemocratici, primo partito alle elezioni del 6 dicembre ma senza una maggioranza in Parlamento, insistono che la soluzione corretta nel contesto attuale creato dalla pandemia sarebbe un governo di unità nazionale, guidato dal medico Alexandru Rafila, rappresentante della Romania presso l'Oms. Il presidente socialdemocratico, Marcel Ciolacu, ha dichiarato che il suo partito non voterà mai il governo tra Pnl, Usr-Plus e Udmr, che a suo modo di vedere "terrà la Romania in crisi". "Il nuovo governo della Romania deve insediarsi il prima possibile per avviare le tante attività necessarie", ha dichiarato nel fine settimana Citu, candidato premier del Partito nazionale liberale (Pnl), dell'Alleanza Usr-Plus, dell'Unione democratica dei magiari di Romania (Udmr). Dopo aver ringraziato "la coalizione di centro destra per la fiducia" conferitagli, l'ex ministro delle Finanze Citu ha rinnovato l'impegno a completare nel prossimi giorni il programma di governo. "Ci sono questioni urgenti da risolvere nel settore sanitario, così come per quanto riguarda l'economia", ha affermato Citu. Nella giornata di venerdì i leader del Pnl e dell'alleanza Usr-Plus hanno raggiunto un accordo preliminare per formare la futura coalizione di governo, sulla base della quale Citu è il candidato per il ruolo di primo ministro. (segue) (Rob)