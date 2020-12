Legge Bilancio: Squeri (FI), bene liquidità garantita da Stato per professionisti e artigiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Luca Squeri, segnala che "in una fase tanto difficile, serve un sostegno solido e concreto alle categorie maggiormente colpite dalle conseguenze della pandemia. Bene dunque - continua il parlamentare in una nota - che la maggioranza abbia accolto nella manovra il nostro emendamento volto ad autorizzare per professionisti e artigiani la concessione di prestiti fino a 30 mila euro garantiti al 100 per cento dallo Stato e di durata maggiore rispetto agli attuali 10 anni. Si tratta di mettere a disposizione di artigiani e professionisti una liquidità preziosa, di cui oggi c'è enorme bisogno". (Com)