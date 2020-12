Russia: ministro Difesa Shoigu, entro marzo costruzione strutture approvvigionamento idrico in Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito russo completerà la costruzione delle infrastrutture necessarie per aumentare l'approvvigionamento idrico alla popolazione della Crimea entro marzo 2021. Lo ha affermato il ministro della Difesa della Federazione Russa, Sergej Shoigu. "Dal primo marzo del prossimo anno, il volume dell'approvvigionamento idrico giornaliero aumenterà di 50mila metri cubi a causa del completamento della costruzione di una presa d'acqua e delle infrastrutture di ingegneria", ha dichiarato Shoigu alla riunione di fine anno del ministero. L'esercito ha già costruito e gestisce un gasdotto principale sul campo lungo 819 chilometri per fornire acqua a Simferopoli ed alla parte centrale della penisola. "Quest'anno per Sebastopoli è stata completata la costruzione di un condotto idrico e strutture idrauliche, consentendo l'approvvigionamento giornaliero di 15 mila metri cubi di acqua", ha aggiunto Shoigu. (Rum)