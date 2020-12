Legge Bilancio: Cgil, approvazione emendamento esodati passo importante verso soluzione definitiva problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, rileva in merito alla legge di Bilancio che "dopo tante sollecitazioni e iniziative del sindacato e del comitato esodati, in Parlamento qualcosa si è finalmente mosso nella direzione di una soluzione definitiva del problema. Attendiamo l'approvazione del provvedimento - continua il dirigente sindacale in una nota a proposito dell'a proposta di modifica approvata in commissione Bilancio della Camera che prevede una nona salvaguardia per gli esodati -, sarebbe un risultato molto importante, che auspichiamo da tempo". Ghiselli aggiunge: "Da anni alcune migliaia di persone, prevalentemente donne, sono senza lavoro e senza pensione. Ci auguriamo che l'emendamento diventi norma e sani finalmente questa situazione profondamente ingiusta".(Com)