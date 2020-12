Regno Unito: cresce malcontento tra parlamentari conservatori per nuove restrizioni anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson potrebbe dover fronteggiare un crescente malcontento nella propria maggioranza conservatrice in parlamento, in seguito all'annuncio di nuove misure anti-Covid altamente restrittive volte a contenere il nuovo e altamente contagioso ceppo di coronavirus identificato nel sud-est dell'Inghilterra e nella capitale Londra. Secondo diversi conservatori influenti, il primo ministro avrebbe infatti ritardato la decisione all'ultimo minuto possibile, allo scopo di poter introdurre le misure senza dover passare dallo scrutinio del parlamento ed eventualmente dover temperare le proprie decisioni. Il partito laburista ha definito la decisione una "schifosa negligenza", riferendosi al ritardo nell'attuazione delle misure di quarantena e il leader laburista Keir Starmer ha definito la situazione "fuori controllo", giudicando l'operato del primo ministro come "altamente inefficiente" e chiedendo che Johnson si rivolga direttamente alla nazione non appena terminata la riunione del comitato d'emergenza Cobra, che avrà luogo nel pomeriggio.(Rel)