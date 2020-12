Lazio: Simeone (FI), Defr 2021–2023 occasione da non perdere per lo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si apre in consiglio regionale del Lazio la discussione del Documento di economia e finanza regionale 2021 – 2023. Un documento che non può essere considerato un mero adempimento formale, come purtroppo sembra intenderlo di anno in anno il governo targato Zingaretti, ma che deve essere, ed è, l'ossatura su cui innestare azioni, e relative poste di bilancio, e far crescere questa regione. Soprattutto a fronte di un anno segnato dall'emergenza sanitaria abbiamo deciso di concentrarci, recependo il grido di dolore che arriva dai territori e dalle nostre comunità, su alcuni temi ed assi principali per dare risposte chiare e rapide". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Abbiamo presentato un emendamento per inserire la Pedemontana di Formia sul tracciato della 'Trasversale Lazio Sud – Adriatica'- aggiunge - impegnando la Regione Lazio a mettere in campo tutte le azioni necessarie, nonché a reperire le somme necessarie, per la sua realizzazione. Alcuni emendamenti sono stati presentati per assicurare il completamento della 156 dei Monti Lepini – Frosinone - Latina, attraverso la realizzazione del collegamento con il casello autostradale; per realizzazione del corridoio intermodale Roma – Latina e della bretella Cisterna – Valmontone e della Sora-Ceprano-Fondi". (segue) (Com)