Lazio: Simeone (FI), Defr 2021–2023 occasione da non perdere per lo sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Preso atto della grave emergenza in corso nel settore turistico balneare - prosegue ancora Simeone - abbiamo chiesto di inserire tra le priorità, ed entro l'inizio della stagione estiva 2021, interventi integrati per ridurre il rischio di erosione, azzerare il pericolo verso il patrimonio pubblico e privato e per la sicurezza dei cittadini, procedendo, parallelamente, con le opere di ripascimento. Un emendamento specifico è stato finalizzato a sostenere il comparto termale di Suio che rappresenta un perno ed un'eccellenza dello sviluppo del comparto turistico del Lazio chiedendo alla Regione di mettere in atto ogni misura urgente per sostenere gli operatori del settore e definire un piano di rilancio che contenga la realizzazione di infrastrutture di collegamento e di sviluppo anche dell'area circostante gli impianti termali, e che possa, sul modello di eccellenze nazionali, trovare rapida concretizzazione. Due emendamenti sono stati presentati rispettivamente per sostenere le aziende che stanno subendo le gravissime ripercussioni legate alla moria del kiwi e per la realizzazione del nuovo ospedale di Latina. Mi auguro che Zingaretti e la sua maggioranza comprendano l'importanza di queste misure proposte e diano, approvandoli, un segnale concreto di discontinuità rispetto al passato". (Com)