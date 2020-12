Speciale energia: Iran, immagini satellitari mostrano nuova costruzione presso sito nucleare di Fordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova struttura è in costruzione presso il sito nucleare sotterraneo di Fordo, situato nelle vicinanze di Qom, a 88 chilometri da Teheran, capitale dell’Iran. E’ quanto emerge da alcune fotografie satellitari scattate lo scorso 11 dicembre, riferisce l’emittente “Sky News”. Le immagini mostrano in apparenza una griglia di pilastri sotterranei, simili a quelli utilizzati per le fondamenta di edifici antisismici; la struttura è situata a nord-ovest della costruzione sotterranea, che a sua volta è costruita sotto una montagna, come misura di protezione da eventuali attacchi aerei. L’Iran per il momento non ha riconosciuto o annunciato la costruzione di nuove strutture nell’area, e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), i cui ispettori sono attivi nella regione, non ha rivelato se ne sia a conoscenza oppure no. La notizia giunge pochi giorni dopo l’assassinio – avvenuto lo scorso 27 novembre – dello scienziato Mohsen Fakhrizadeh, figura di primo piano del programma nucleare iraniano, e dopo che l’Iran ha approvato una legge che aumenta la soglia di arricchimento dell’uranio e prevede la sospensione delle ispezioni dell'Aiea. (Res)