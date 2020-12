Speciale energia: Ue-Azerbaigian, primo invio gas da corridoio sud entro fine 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra l'Unione europea e l'Azerbaigian c'è un'ottima cooperazione nel settore energetico e il primo invio di gas dall'Azerbaigian attraverso il corridoio meridionale del gas è previsto entro la fine del 2020. E' uno dei temi affrontati dalla 17ma riunione del Consiglio di cooperazione tra l'Unione europea e l'Azerbaigian che è stata presieduta dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e ha visto la presenza del commissario per Vicinato e allargamento, Oliver Varhelyi. Il ministro degli Affari esteri, Jeyhun Bayramov, ha guidato la delegazione azera. Nella riunione si sono presi in esame l'attuazione delle priorità del partenariato Ue-Azerbaigian concordate congiuntamente, il programma di riforme dell'Azerbaigian, le prospettive di un nuovo accordo bilaterale Ue-Azerbaigian, la pandemia di coronavirus e il suo impatto, e la situazione a seguito delle recenti ostilità su larga scala all'interno e nei dintorni Nagorno-Karabakh. "L'Unione europea vuole concludere un nuovo e ambizioso accordo globale con l'Azerbaigian, basato sulla democrazia, i diritti umani e le libertà fondamentali. Ciò contribuirebbe alla diversificazione dell'economia dell'Azerbaigian, migliorerebbe le nostre relazioni commerciali ed estenderebbe la nostra cooperazione in modo più ampio", ha affermato Borrell. (Beb)