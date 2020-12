Speciale energia: Brasile, Petrobras vende partecipazioni in 14 giacimenti a Bahia per 250 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale del Brasile, Petrobras, ha firmato il contratto per la vendita dell'intera partecipazione in 14 giacimenti di esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale onshore che compongono il Polo Reconcavo, nello stato di Bahia. Le concessioni sono state acquistate dalla Ouro Preto Energia Onshore, controllata al 100 per cento dalla holding brasiliana 3R Petroleum Oil and Gas. L'operazione ha un valore di 250 milioni di dollari, di cui 10 milioni sono stati pagati e altri 240 saranno pagati al termine della transazione. Il contratto è ancora soggetto all'approvazione dell'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (Anp). (Brb)