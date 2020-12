Speciale energia: Russia, Novatek aumenta pagamenti dividendi minimi al 50 per cento del profitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di gas russo Novatek aumenterà il livello di dividendi minimi dal 30 al 50 per cento dell'utile netto. Il Consiglio di amministrazione di Novatek ha approvato la nuova politica dei dividendi in una riunione. Il Cda ha deciso di aumentare il livello minimo dei dividenti tenendo conto dell'elevata stabilità dei risultati operativi e finanziari. Alla Borsa di Mosca, le azioni Novatek hanno reagito alla notizia con un aumento del 2,3 per cento. (Rum)