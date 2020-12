Speciale energia: Cile, spagnola Siemens Gamesa si aggiudica manutenzione 93 turbine eoliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siemens Gamesa Renewable Energy ha firmato un contratto con la cilena Aela Energía per la piena operatività e manutenzione per 10 anni di 93 turbine Senvion nei parchi eolici "Sarco" (50 unità), nella regione di Atacama da 170 MW, ed "Aurora" (43 unità) da 129 MW nella regione di Los Lagos, in Cile. Si tratta del primo contratto di Siemens Gamesa per la manutenzione delle turbine di Senvion sul mercato latinoamericano. Il programma aggiungerà un totale di 299 MW al portafoglio di servizi di Siemens Gamesa, riaffermando la leadership dell'azienda nella regione. Aela Energía è un produttore indipendente di energia rinnovabile non convenzionale (Ipp), con una presenza nel paese dal 2013 e un portafoglio di energia eolica di 332 MW distribuiti in tutto il Cile. Nell'ambito dell'accordo, Siemens Gamesa fornirà il monitoraggio remoto, l'accesso alla catena di fornitura e gli strumenti specializzati, il supporto alla progettazione e all'ingegneria e gli aggiornamenti software. (Spm)