Speciale energia: accordo tra Azerenerji e Ansaldo Energia per 4 sottostazioni in Nagorno-Karabakh

- E' stato firmato il 18 dicembre in videoconferenza un contratto tra Azerenerji e Ansaldo Energia, che prevede la ricostruzione di quattro sottostazioni in aree recentemente liberate dall'occupazione militare delle forze militari dell'Armenia: i distretti di Agdam, Kalbajar, Gubadly e Fuzuli. Nelle prossime settimane, si legge in un comunicato, è prevista l'apertura di una filiale di Ansaldo Energia a Baku. A firmare il documento il presidente di Azerenerji Baba Rzayev e l'ingegner Giuseppe Marino, amministratore delegato Ansaldo Energia. In relazione all'importante risultato, l'ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia, Mammad Ahmadzada, ha dichiarato che: "Stiamo rafforzando il partenariato strategico multidimensionale tra i nostri paesi, come sancito dalla Dichiarazione firmata lo scorso febbraio tra i due capi di Governo di Azerbaigian e Italia, durante la visita di Stato del presidente Ilham Aliyev in Italia. Questo accordo è il risultato concreto delle due importanti visite svolte in Azerbaigian all'inizio di dicembre, prima di rappresentanti parlamentari italiani, esponenti di tutte le forze politiche, e successivamente di una delegazione del governo italiano, guidata da Manlio Di Stefano, sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Copresidente della Commissione Intergovernativa Mista per la Cooperazione Economica tra Azerbaigian e Italia". (Com)